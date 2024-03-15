С 25 по 28 марта 2024 года в столице Испании, Мадриде, пройдет турнир "Real Madrid Foundation World Challenge". В этом мероприятии примут участие детские футбольные команды из 16 стран. Впервые среди участников будет представлена сборная Азербайджана, генеральным спонсором которой выступает Банк ABB. Все матчи будут проводиться на базе Академии футбольного клуба "Real Madrid".

Все участники турнира были отобраны посредством программы "Real Madrid Foundation Clinic", которая проводится в различных странах. В августе 2023 года данная программа была впервые реализована и в нашей стране. В рамках этой программы на территории "Sabis Sun International School" был организован футбольный лагерь при поддержке главного спонсора - Банка АВВ, а также компаний-партнеров, таких, как Visa и Epoint. В результате были отобраны лучшие игроки, из которых сформировалась команда "Azerbaijan Footland".

С 24 по 28 июня 2024 года запланирована организация следующей программы "Real Madrid Foundation Azerbaijan Clinic" в Баку.

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