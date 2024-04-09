Банк ABB представил общественности два интересных отчета. Один из отчетов посвящен рынку недвижимости в Баку, а другой отражает текущее состояние и основные тенденции развития розничной торговли. Оба отчета основаны на исследованиях, проведенных банком.

В отчете "Анализ рынка недвижимости города Баку" основное внимание уделено изменениям цен на рынке, а также отслеживанию рыночных показателей и транзакций. Это исследование помогает определить основные причины изменений на рынке недвижимости и прогнозировать возможные изменения в будущем.

В отчете "Анализ сектора розничной торговли в Азербайджане: тенденции и итоги" проведен анализ оборота розничной торговли за 2023 год. Рассмотрены секторы розничной торговли, доли рынка, группы товаров, географическое распределение и другие аспекты.

Подготовка таких детальных исследований - это практика, широко используемая многими зарубежными банками. Банк ABB впервые применяет этот полезный опыт в нашей стране. В дальнейшем Банк будет расширять и совершенствовать проводимые исследования.

Вы можете ознакомиться с обоими отчетами здесь.

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