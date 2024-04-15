COP29 станет широкой платформой действий для ускорения перехода на "зеленую" энергию.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор COP29 Эльнур Солтанов в своем выступлении во время первой пресс-конференции COP29.

"Мы уверены, что появятся новые возможности с точки зрения выполнения обязательств Азербайджана в этом направлении. Роль Азербайджана не будет ограничиваться только мандатом хозяина, и наша страна также будет руководить переговорами на конференции. В этом смысле в ноябре этого года центром внимания всего мира станет Баку.

Реальность такова, что средств, выделяемых на решение проблем изменения климата, недостаточно для удовлетворения потребностей. Изучаются позиции всех государств, переговорных групп", - отметил Э.Солтанов.

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