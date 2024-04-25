ЦБ отмечает падение спроса на валютном аукционе

25 апреля Центральный банк Азербайджана (ЦБА) провел очередной валютный аукцион, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ЦБА.

Данные ЦБА показывают, что спрос на аукционе составил 75,4 миллиона долларов США (сокращение по сравнению с предыдущим аукционом на 2,58 процента, или два миллиона долларов) и был полностью удовлетворен.

Отметим, что на предыдущем валютном аукционе спрос составил 77,4 миллиона долларов.

Средневзвешенный обменный курс по итогам аукциона составил 1,7 AZN/1 USD.

С начала года на валютных аукционах было приобретено 2,332 миллиарда долларов. Максимальный спрос на валюту зафиксирован на аукционе, состоявшемся 13 февраля 2024 года - 151,1 миллиона долларов. В январе 2024 года на валютных аукционах было приобретено 417,1 миллиона долларов, в феврале - 870,6 миллиона долларов, в марте - 498,3 миллиона долларов.

Напомним, что в 2023 году на валютных аукционах было приобретено 3,836 миллиарда долларов.

К проведению валютных аукционов путем односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года.

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