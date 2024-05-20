Стал известен объем товарооборота между Азербайджаном и Таджикистаном - ФОТО
Товарооборот между Азербайджаном и Таджикистаном достиг 6 миллиардов долларов США.
Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам исполнительный директор Азербайджанского агентства поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в рамках бизнес-форума "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.
"Надеюсь, что в результате форума и соглашений, подписанных в рамках форума, объем товарооборота и инвестиций между Азербайджаном и Таджикистаном увеличится", - подчеркнул он.
По его словам, Таджикистан импортировал продовольственных товаров в размере одного миллиарда долларов, а также импорт этих товаров Таджикистана планируется заменить азербайджанской продукцией.
"Азербайджан, в основном, поставляет в Таджикистан сахар и хлопковое масло. Ежегодный импорт хлопкового масла этой страны составляет 116 тысяч тонн", - добавил он.
Абдуллаев также упомянул, что Азербайджан намерен довести поставки хлопкового масла в Таджикистан до тысячи тонн.
Отметим, что сегодня состоялся бизнес-форум "Азербайджан-Таджикистан" в Баку.
В ходе форума Азербайджан и Таджикистан подписали ряд документов о сотрудничестве.
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