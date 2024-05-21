Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном

Состоялась встреча между министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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