https://news.day.az/economy/1661691.html Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном
Обсуждены возможности сотрудничества между Азербайджаном и Таджикистаном
Состоялась встреча между министром промышленности и новых технологий Республики Таджикистан Шерали Кабиром и министром экологии и природных ресурсов Мухтаром Бабаевым.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, на встрече обсуждались возможности сотрудничества в рамках совместной Межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Таджикистан, был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
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