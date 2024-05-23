В руководстве ФРС США пока не готовы снижать ставку

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер и глава ФРБ Бостона Сюьзен Коллинз подчеркнули необходимость дождаться новых сигналов ослабления инфляции, прежде чем принимать решение о снижении ключевой процентной ставки ФРС, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Местер, выступая на мероприятии во Флориде, заявила, что хочет увидеть инфляционные данные, которые указывали бы на замедление темпов роста потребительских цен, "еще несколько месяцев".

Коллинз, также участвовавшая в этом мероприятии, отметила необходимость увидеть больше сигналов ослабления инфляционного давления и приближения показателя инфляции к целевым 2%.

"Я думаю, что сейчас важно запастись терпением. Мне кажется, данные были очень неоднозначными, - сказала она. - Это (возвращение инфляции к таргетируемому значению - прим.) займет дольше, чем я рассчитывала".

Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, выступавший на мероприятии модератором, подтвердил высказанное ранее на этой неделе мнение, что снижение темпов роста потребительских цен будет постепенным, и политика Федрезерва остается ограничительной.

Местер в этом году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC), однако она покинет пост главы ФРБ Кливленда в конце июня. Бостик также является голосующим членом, а Коллинз будет голосовать по ставке в следующем году.

Следующее заседание FOMC пройдет 11-12 июня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!