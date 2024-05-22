В Турции спрогнозировали резкое замедление роста цен

Инфляция в Турции начнет резкое снижение с июня 2024 года. Об этом заявил министр финансов республики Мехмет Шимшек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша программа по снижению инфляции до однозначных чисел успешно реализуется. И наши целевые показатели по ежемесячной инфляции начали совпадать с реальными темпами. После июня инфляция снизится очень быстро. К концу текущего года она очень быстро достигнет уровня 30%. В следующем году инфляция упадет до уровня в районе 10%, а в последующий год - до однозначных чисел", - цитирует министра телеканал TRT.

В дальнейшем по достижении однозначных показателей, то есть не превышающих 10%, по словам Шимшека, в целях правительства будет удерживать инфляцию в этом диапазоне. "Это мы называем ценовой стабильностью. И со снижением инфляции до однозначных цифр, рынки капитала станут крепче и стабильнее", - добавил он.

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