https://news.day.az/economy/1662449.html С сегодняшнего дня начинает работать платформа резервации в рамках СОР29
С сегодняшнего дня начинает работать платформа резервации в рамках СОР29
С сегодняшнего дня начинает работать платформа резервации в рамках СОР29.
Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.
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