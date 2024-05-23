С сегодняшнего дня начинает работать платформа резервации в рамках СОР29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.

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