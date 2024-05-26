В США просел индекс потребдоверия

В США в мае индекс потребительского доверия снизился до 69,1 пункта с 77,2 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, значение стало минимальным с начала года.

Предварительно сообщалось о падении индекса до 67,4 пункта. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал пересмотр до 67,5 пункта.

В мае 2023 года значение индикатора находилось на отметке 59 пунктов.

Подындекс отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в этом месяце опустился до 69,6 пункта с 79 пунктов в апреле, индикатор потребительских ожиданий на ближайшие полгода понизился до 68,8 пункта с 76 пунктов.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год повысились до 3,3% с 3,2%, оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) осталась на уровне 3%.

Предварительное значение июньского индекса потребительского доверия будет опубликовано 14 июня.

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