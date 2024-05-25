Инновационный центр Банка ABB проводит хакатон "Green Fintech Startup Challenge", посвященный "Году солидарности за зеленый мир".

Основные направления "Green Fintech Startup Challenge" включают: "Инструмент устойчивой оценки кредитов, помогающий измерить влияние выданных кредитов на окружающую среду", "Калькулятор углеродного следа в электронной торговле", "Платформу для создания блокчейн-основанной устойчивой и прозрачной цепочки поставок", "Инструмент анализа финансовых операций на основе искусственного интеллекта для ESG-данных, предоставляющий индивидуальные рекомендации для бизнесов". Участники могут также представить другие инновационные решения в области "Greentech".

Участникам "Green Fintech Startup Challenge" будет предоставлена поддержка менторов и возможность обучения для развития их идей на следующих этапах. Они получат возможность пройти инкубацию, наладить связи с экспертами отрасли и представителями ведущих организаций, а также превратить свои идеи в готовые продукты. Победитель хакатона, занявший 1-е место, получит 5000 манатов, 2-е место - 3000 манатов и 3-е место - 2000 манатов. Кроме того, они получат шанс представить свои проекты на мероприятии COP29, которое пройдет в нашей стране в этом году.

На "Green Fintech Startup Challenge" можно подать заявку как индивидуально, так и командой. Возрастных ограничений для участия нет. Последний срок подачи заявок - 27 мая, 23:59. Для получения дополнительной информации и подачи заявки перейдите по ссылке: [https://abbinnovation.az/en/hackathon](https://abbinnovation.az/en/hackathon).

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.