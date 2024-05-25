Прием заявок на "Green Fintech Startup Challenge" продолжается! (R)
Инновационный центр Банка ABB проводит хакатон "Green Fintech Startup Challenge", посвященный "Году солидарности за зеленый мир".
Основные направления "Green Fintech Startup Challenge" включают: "Инструмент устойчивой оценки кредитов, помогающий измерить влияние выданных кредитов на окружающую среду", "Калькулятор углеродного следа в электронной торговле", "Платформу для создания блокчейн-основанной устойчивой и прозрачной цепочки поставок", "Инструмент анализа финансовых операций на основе искусственного интеллекта для ESG-данных, предоставляющий индивидуальные рекомендации для бизнесов". Участники могут также представить другие инновационные решения в области "Greentech".
Участникам "Green Fintech Startup Challenge" будет предоставлена поддержка менторов и возможность обучения для развития их идей на следующих этапах. Они получат возможность пройти инкубацию, наладить связи с экспертами отрасли и представителями ведущих организаций, а также превратить свои идеи в готовые продукты. Победитель хакатона, занявший 1-е место, получит 5000 манатов, 2-е место - 3000 манатов и 3-е место - 2000 манатов. Кроме того, они получат шанс представить свои проекты на мероприятии COP29, которое пройдет в нашей стране в этом году.
На "Green Fintech Startup Challenge" можно подать заявку как индивидуально, так и командой. Возрастных ограничений для участия нет. Последний срок подачи заявок - 27 мая, 23:59. Для получения дополнительной информации и подачи заявки перейдите по ссылке: [https://abbinnovation.az/en/hackathon](https://abbinnovation.az/en/hackathon).
Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.
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