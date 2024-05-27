Источник: Агентство международной информации Trend

Европейский инвестиционный банк (EIB) участвует в подготовке к COP29, чтобы способствовать ее успешному исходу.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend вице-президент EIB Тереза Червиньска.

"Как Климатический банк Евросоюза, EIB является одним из крупнейших поставщиков климатического финансирования, поддерживая проекты по смягчению последствий изменения климата, такие как "зеленая" энергетика и "зеленый" транспорт, а также проекты по адаптации к изменению климата. Вместе с группой многосторонних банков развития мы участвуем в подготовке к COP29, чтобы способствовать успешному исходу этого климатического саммита в ноябре 2024 года. Эти аспекты обсуждались президентом EIB Надией Кальвиньо и назначенным президентом COP29, министром экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтаром Бабаевым в Вашингтоне в апреле этого года", - подчеркнула она.

Червиньска упомянула, что EIB стремится продвигать флагманские инициативы Экономического инвестиционного плана, такие как улучшение доступа к финансированию для микро-, малых и средних предприятий (ММСП), уделяя особое внимание молодым предпринимателям, женщинам в бизнесе и развитию сельских районов.

"Наша инициатива по работе с ММСП на Южном Кавказе поможет создать или поддержать около 26 500 рабочих мест в регионе, способствуя экономическому росту, стимулируемому частным сектором, и социальной интеграции. В рамках этой инициативы мы недавно подписали кредитное соглашение на сумму 10 миллионов евро с Bank Respublika для предоставления финансирования ММСП на выгодных кредитных условиях, включая долгосрочное финансирование", - отметила она.

По ее словам, помимо финансирования EIB Global предоставляет консультативную поддержку и техническую помощь для подготовки и реализации проектов.

"В настоящее время мы оказываем консультативную поддержку по повышению безопасности на железнодорожных переездах железнодорожного коридора Баку-Бейюк-Кесик, важного звена Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) в Среднем коридоре. Эта поддержка помогает ЗАО "Азербайджанские железные дороги" в анализе и определении приоритетности мероприятий, а также в определении объема соответствующих проектных исследований. EIB предоставляет эту поддержку в рамках европейского инструмента "Инвестиции в связь для стран Восточного партнерства" (EPIC). Финансируемая Европейским союзом и управляемая нашей консультативной программой JASPERS, EPIC предлагает странам Восточного партнерства бесплатную консультативную поддержку и техническую помощь для улучшения транспортных связей", - добавила Червиньска.

Отметим, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.