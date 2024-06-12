Глава ATAG о подготовке Азербайджана к COP29

Проведение в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) не только объединит страны мира, но и демонстрирует лидерскую роль Азербайджана в энергетическом переходе.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщил журналистам в кулуарах Всемирного саммита по аэронавигации CANSO в Баку исполнительный директор организации "Air Transport Action Group" (ATAG) Холдейн Додд.

"Энергетический переход идет в авиационной отрасли мира. У Азербайджана есть большой потенциал для обеспечения экологически чистого авиационного топлива в качестве возобновляемого источника топлива на воздушном транспорте. Что же касается COP29, то она будет важнейшей площадкой для обсуждения всех вопросов использования разных видов топлива. И Азербайджан уже демонстрирует лидерские качества в подготовке COP29", - подчеркнул Додд.

Исполнительный директор ATAG указал на важность саммита по аэронавигации в Баку для объединения различных компонентов авиационной отрасли.

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