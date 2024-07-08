В Азербайджане введут в обращение электронные деньги

Центральный банк Азербайджана предоставил бессрочную лицензию еще одной местной организации на право осуществления деятельности в связи с электронными деньгами. ЦБ сообщил, что в настоящее время продолжается оценка обращений других организаций в связи с получением лицензии на оказание платежных услуг. Это означает, что в ближайшее время количество организаций, имеющих указанную лицензию, может увеличиться. Отметим, что на данный момент заявки на данную лицензию подали более 20 организаций по электронным деньгам и платежных организаций.

Об этом в своем аккаунте в социальной сети написал член комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вугар Байрамов, сообщает Day.Az.

"В соответствии с законом "О платежных услугах и платежных системах" организация электронных денег является юридическим лицом, осуществляющим платежные операции, связанные с эмиссией электронных денег и электронными деньгами, а также имеющим право на осуществление иных платежных услуг, если это предусмотрено его лицензией. Организация, получившая соответствующую лицензию, может оказывать услуги по осуществлению эмиссии электронных денег и платежных операций с электронными деньгами, посреднические услуги по проведению платежных операций, осуществлению кредитного перевода, прямого дебетования, проводить платежные операции с платежной картой или другими аналогичными платежными средствами, эмиссию платежных инструментов и (или) эквайринг платежной операции, денежный перевод и др.

Таким образом, в скором времени в Азербайджане станет возможным выпуск в обращение электронных денег. Помимо упрощения платежной системы, это может поэтапно привести к минимизации использования бумажных денег в будущем. Это не только новая возможность для банков, но и запуск нового продукта для денежного рынка. В то же время электронные деньги также служат повышению прозрачности. Они также могут стать источником дохода для наших граждан за счет электронных накоплений и даже от операций на денежном рынке.

Электронные деньги используются в большинстве стран мира, наблюдается глобальное развитие этого сектора. В 2023 году доход рынка цифровых платежей в мире составил 111,2 миллиарда долларов", - отметил Байрамов.

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