В Центральном банке Азербайджана новое назначение

В Центральном банке Азербайджана (ЦБА) произведено новое назначение, сообщает в пятницу Day.Az.

Согласно данным ЦБА, Садиг Ахундов назначен директором департамента операций информационных технологий.

Отметим, что Национальный банк Азербайджанской Республики был создан Указом Президента Азербайджанской Республики "О создании Национального банка Азербайджанской Республики" от 11 февраля 1992 года и был переименован в "Центральный банк Азербайджанской Республики" в связи с вступлением в силу Акта референдума Азербайджанской Республики от 18 марта 2009 года "О внесении дополнений и изменений в Конституцию Азербайджанской Республики".

Основная цель Центрального банка - поддержание ценовой стабильности в пределах полномочий, установленных законом.

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