Турция начнет разведку нефтегазовых месторождений у берегов Сомали

Турция направит к берегам Сомали буровое судно с целью разведки перспективных нефтегазовых месторождений.

Как сообщает Day.Az, о договоренности между Анкарой и Магадишо сообщил 18 июля министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар.

По словам турецкого министра, сейсморазведка перспективных морских месторождений африканской страны будет проводиться судном Oruç Reis, после чего начнутся буровые работы.

"Глубина моря в зоне работ варьируется в пределах 2-3 км, в целом же бурение будет проводиться на глубину до 7 км", - сказал глава Минэнергетики.

Байрактар отметил, что благодаря Национальной энергетической стратегии, реализуемой Анкарой в период после 2016 года, Турция на сегодняшний день имеет все возможности для независимого проведения буровых и разведочных работ в морской зоне.

"Команда судна Oruç Reis составляет 50 человек. Это судно на пути в Сомали будут сопровождать пять вспомогательных кораблей, а также суда ВМС Турции", - добавил турецкий министр.

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