Азербайджан и Кыргызстан обсудили возможности сотрудничества в сфере кибербезопасности, сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным Службы электронной безопасности (СЭБ) Азербайджана, состоялась встреча с делегацией Кыргызской Республики, возглавляемой заместителем министра цифрового развития Климом Омельченко.

На встрече обсуждался опыт Азербайджана в создании национального CERT и налаживании сотрудничества с международными организациями, а также возможности сотрудничества между учреждениями по кибербезопасности, обмен информацией и увеличение кадрового потенциала.

Отмечается, что в обсуждениях также приняли участие представители Всемирного банка и Международного союза электросвязи.

Подчеркивается, что стороны договорились наладить международное сотрудничество и проводить регулярные встречи в этом направлении.

Напомним, что в январе - июне 2024 года в Азербайджане предприятиями информации и связи было оказано услуг на 1,618 миллиарда манатов (рост на 12,2 процента за год), 74,5 процента данных услуг оказано населению.

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