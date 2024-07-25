Азербайджан и Израиль обсудили расширение сотрудничества в области цифровых технологий.

Об этом, как сообщает в четверг Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что состоялась встреча с генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Яковом Блитштейном.

"Мы изучили возможности расширения нашей совместной экономической деятельности в следующих областях: совместные инвестиционные проекты с израильскими компаниями, укрепление отношений с деловыми кругами и укрепление сотрудничества в области торговли, промышленности, инноваций и цифровых технологий", - говорится в публикации.

Отметим, что согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот между двумя странами в январе-мае текущего года достиг 921,66 миллиона долларов США. На долю экспорта пришлось 909,941 миллиона долларов США, а на долю импорта - 11,719 миллиона долларов США.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!