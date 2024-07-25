Азербайджан пригласил Сербию на COP29

Азербайджан пригласил Сербию на уровне официальных лиц и гражданского общества принять активное участие в COP29.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил замминистра экономики Азербайджана Сахиб Мамедов на прошедшем в Баку 8-ом заседании Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией.

"Используя возможность комиссии, мы приглашаем сербскую сторону принять активное участие в работе 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной Конвенции ООН по климату (COP29) на высоком уровне. Также мы открыты в ноябре для визита в Баку молодых климатических лидеров Сербии и представителей НПО на COP29", - подчеркнул он.

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