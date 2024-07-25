COP29 станет важной платформой для внедрения передовых экологических решений

COP29 станет важной платформой для обсуждения и внедрения передовых экологических решений.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала специальный посланник Нидерландов по водным ресурсам Мейке ван Гиннекен (Meike van Ginneken) в ходе учебной сессии в Университете ADA.

Мейке ван Гиннекен подчеркнула важность международного сотрудничества для устойчивого управления водными ресурсами.

"COP29 станет важной платформой для обсуждения и внедрения передовых экологических решений. Кроме того, необходимо отметить значительный вклад Азербайджана в решение водных проблем и подчеркнуть важность продолжения совместной работы в этой области", - отметила она.

По ее словам, Нидерланды готовы работать с правительством Азербайджана для успеха климатической конференции.

"Мы должны уделять внимание как смягчению последствий изменения климата, так и адаптации к ним. В этом процессе ключевую роль играет вода. Мы можем сделать воду основным инструментом адаптации к изменению климата и будем сотрудничать с правительством Азербайджана и сопредседателями, чтобы обеспечить успешное проведение 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку", - добавила она.

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