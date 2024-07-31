Прямые иностранные инвестиции в Китай сократились

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-июне упал на 29,1% относительно того же периода прошлого года и составил 498,91 млрд юаней ($68,7 млрд).

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает министерство торговли страны.

Порядка 12,8% всех иностранных инвестиций были направлены в сферу высокотехнологичного производства, при этом вложения иностранцев в сектор медицинского оборудования и профессиональных технических услуг выросли на 87,5% и 43,4% в годовом выражении, отмечает Trading Economics.

Самая значительная доля прямых иностранных инвестиций в Китай поступила из Германии (18,1%) и Сингапура (10,5%).

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