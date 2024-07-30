Проведение Азербайджаном COP29 - большая возможность для страны и всех нас.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев во время выступления за круглым столом руководителей устойчивого "зеленого" строительства в Азербайджане.

"Благодаря COP29 мы сможем показать миру достигнутые нами цели и наши будущие проекты. Будучи ведущей страной региона, Азербайджан покажет свое лидерство в решении климатических проблем в мире. Мы побывали с нашей командой в большинстве стран и увидели, насколько велик интерес к этому процессу. Нам бы хотелось, чтобы наша страна, как всегда, продвигалась вперед в этом вопросе, чтобы подавать пример всему миру", - добавил М.Бабаев.

Напомним, что в ноябре этого года в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку, став центром мира, примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) означает "Конференция сторон", которая является высшим законодательным органом, контролирующим реализацию Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!