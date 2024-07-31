В рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" в первом полугодии 2024 года в городе Баку 220 тысяч домохозяйств и субъектов бизнеса получили доступ к широкополосному интернету. В целом более 95% домохозяйств имеют доступ к широкополосному интернету.

За период реализации проекта в Баку количество домохозяйств и субъектов бизнеса с доступом к широкополосному интернету в стране увеличилось в 6 раз. В первом полугодии текущего года по сравнению с 2020 годом доступ к широкополосному интернету получили в 5 раз больше домохозяйств.

В рамках данного проекта до конца 2024 года посредством GPON и других широкополосных технологий планируется обеспечить все домохозяйства и субъекты бизнеса на территории страны широкополосным интернетом, расширить использование высокоскоростного интернета и увеличить процент абонентов стационарного широкополосного интернета.