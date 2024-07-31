Запасы газа в ПХГ Европы приблизились к 85%

Запасы газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) превышают 84%, но все же немного отстают от рекордных уровней 2020 и 2023 годов, когда ПХГ были заполнены на 85%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $380 за 1 тыс. куб. м. "Газпром" же подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,4 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 42,4 млн куб. м на 31 июля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сообщил журналистам представитель "Газпрома".

Накануне объем прокачки составил 42,4 млн куб. м.

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