Минфин Азербайджана выявил необоснованные платежи

В первом полугодии 2024 года Службой государственного финансового контроля министерства финансов Азербайджана были проведены контрольные мероприятия в 48 организациях, получивших средства из государственного бюджета, и выявлено в общей сложности излишних и необоснованных платежей на 3 миллиона 102 тысячи манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство финансов.

Согласно информации, за отчетный период основную часть деятельности Службы составило проведение контрольных мероприятий, связанных с исполнением писем и решений, поступивших из Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики. Так, на основании писем и решений органов прокуратуры в 23 организациях были проведены проверки, в результате которых выявлены излишние и необоснованные выплаты в размере 1990,8 тыс. манатов, материалы проверки направлены в соответствующие органы прокуратуры для дачи правовой оценки.

Также проверками, проведенными Службой в 21 организации в первом полугодии 2024 года, выявлены излишние и необоснованные платежи в размере 1106,8 тыс. манатов и обеспечено восстановление этой суммы виновными лицами.

Кроме того, Службой на основании обращений граждан в 4 организациях были проведены проверки, выявлены излишние и необоснованные платежи на сумму 4,4 тыс. манатов, и по результатам проверок в Генеральную прокуратуру были направлены документы для дачи правовой оценки выявленным при проверках недостаткам.

В ходе проверок на объектах, за исключением объектов, материалы по которым были направлены в прокуратуру и правоохранительные органы для дачи правовой оценки, в отношении 27 должностных лиц, допустивших совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 410.1 и 410.2 Кодекса об административных проступках, был применен штраф в размере 26,8 тыс. манатов, обеспечена выплата этих штрафов в государственный бюджет.

В целях устранения недостатков, выявленных в результате проведенных Службой за отчетный период контрольных мероприятий, а также принятия мер в отношении должностных лиц, виновных в их совершении, в центральные органы исполнительной власти и соответствующие местные органы исполнительной власти направлены письма и даны соответствующие рекомендации.