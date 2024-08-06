Италия увеличила импорт природного газа из Азербайджана на 10,5 процента в годовом исчислении, сообщили в ответ на запрос Trend в статистическом управлении Европейского союза - Eurostat, передает Day.Az.

Италия импортировала 488 миллионов кубометров газа из Азербайджана в мае 2024 года по сравнению с 441,5 миллиона кубометров в мае 2023 года.

Хотя объем импорта значительно вырос, стоимость заметно снизилась. В мае 2023 года стоимость импорта составляла 366 миллионов евро, тогда как в мае 2024 года она упала до 276 миллионов евро, что означает сокращение почти на 25 процентов.

С января по май 2024 года Италия импортировала из Азербайджана 2,4 миллиарда кубометров газа на сумму 1,35 миллиарда евро по сравнению с 2,2 млрд кубометров на сумму 2,6 млрд евро.

В 2023 году Италия импортировала из Азербайджана в общей сложности 9,3 млрд кубометров газа на сумму 4,97 млрд евро.

Отметим, что 31 декабря 2020 года Азербайджан начал транспортировку газа в Европу по Южному газовому коридору. Этот коридор обеспечивает транспортировку газа из региона Каспийского моря в европейские страны, проходя через Грузию и Турцию.

В июле 2022 года Азербайджан и Евросоюз достигли соглашения об удвоении объемов поставок газа по Южному газовому коридору с нынешних 10 млрд кубометров до 20 млрд кубометров к 2027 году.

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