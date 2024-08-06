Баку, Астана и Ташкент подписали протокол по итогам встречи по соединению энергосистем

Азербайджан, Казахстан и Узбекистан подписали протокол по итогам трехсторонней встречи по проекту соединения энергосистем, которая состоялась в Астане, передает во вторник Day.Az со ссылкой на минэнерго Азербайджана.

Так, на встрече были обсуждены работа, проделанная по созданию "зеленого" энергетического коридора "Азербайджан-Центральная Азия-Европа", и дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять.

Было отмечено, что согласован проект Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между тремя странами, утверждено Техническое задание для подготовки первоначального технико-экономического обоснования, а итальянская компания "CESI" была выбрана для его разработки.

Также было подчеркнуто, что достигнута договоренность о создании совместного предприятия с участием национальных энергетических компаний сторон.

Напомним, что 1 мая в рамках Ташкентского международного инвестиционного форума главы министерств энергетики Казахстана, Азербайджана и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве по межсистемному соединению энергетических систем республик.

Целью подписанного меморандума является определение основных условий сотрудничества в рамках реализации проекта по межсистемному соединению энергетических систем Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

Документ предполагает, что участники намерены изучить возможности соединения энергосистем путем прокладки высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря и на территории других стран с осуществлением наиболее оптимальной с технической и экономической точек зрения торговли "зеленой" энергией из Азербайджана, Казахстана и Узбекистана.

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