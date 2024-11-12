Изменившиеся тенденции воздействия нефтедобычи на окружающую среду

В рамках проходящего в эти дни в Баку климатического саммита СОР29 состоялась пресс-конференция на тему "Нефть и последние изменения в мире".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, с короткими вступительными речами в зале "Натаван" выступили и затем ответили на вопросы журналистов представители международных экологических организаций - Синдра Шарма (PICAN), Бронвен Такер (Oil Change International) и Диин Бебхе (Power Shift Africa). Были затронуты вопросы воздействия добычи нефти и дальнейшего производства нефтепродуктов на окружающую среду в третьем десятилетии 21-го века, вкладе нефтяных корпораций в дело защиты климата, финансирования программ неправительственных организаций, посвятивших свою деятельность этому направлению.

Выступившие отметили важную роль нынешнего СОР в поиске путей решения обозначенных вопросов.