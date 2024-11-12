Проект "зеленого" энергокоридора поддерживает основные цели COP29

Проект "зеленого" энергетического коридора поддерживает основные цели COP29.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал государственный министр по вопросам политики безопасности в министерстве иностранных дел и торговли Венгрии Петер Старай в ходе 9-й министерской встречи, заседания руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии.

"Я считаю, что идея организовать встречу по проекту "зеленого" энергетического коридора в рамках COP29 была отличной. Это символично, поскольку оба мероприятия тесно взаимосвязаны. Проект "зеленого" энергетического коридора поддерживает основные цели COP29, направленные на устойчивое развитие. Сейчас мы сосредоточены на создании инфраструктурных связей, что имеет большое значение и подкреплено фактами и исследованиями. Однако нам необходимо четко понимать реальную осуществимость этого проекта, прежде чем двигаться дальше", - сказал он.