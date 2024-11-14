https://news.day.az/economy/1706989.html В рамках COP29 в Баку прошла акция с требованием справедливого формирования климатического финансирования - ФОТО Сегодня в рамках мероприятия COP29, проходящего в Азербайджане, состоялась акция с требованием справедливого формирования климатического финансирования, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
В рамках COP29 в Баку прошла акция с требованием справедливого формирования климатического финансирования - ФОТО
Сегодня в рамках мероприятия COP29, проходящего в Азербайджане, состоялась акция с требованием справедливого формирования климатического финансирования, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре