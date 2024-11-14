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В рамках COP29 в Баку прошла акция с требованием справедливого формирования климатического финансирования - ФОТО

Сегодня в рамках мероприятия COP29, проходящего в Азербайджане, состоялась акция с требованием справедливого формирования климатического финансирования, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется