https://news.day.az/economy/1707149.html Устойчивое финансирование стало еще одной темой в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 - ФОТО В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 проходит панельная дискуссия, организованная Центральным банком Азербайджана на тему "Продвижение устойчивого финансирования по всему миру: Дорожная карта по обеспечению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Устойчивое финансирование стало еще одной темой в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 - ФОТО
В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 проходит панельная дискуссия, организованная Центральным банком Азербайджана на тему "Продвижение устойчивого финансирования по всему миру: Дорожная карта по обеспечению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
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