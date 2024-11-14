Устойчивое финансирование стало еще одной темой в рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29

В рамках Дня финансов, инвестиций и торговли на СОР29 проходит панельная дискуссия, организованная Центральным банком Азербайджана на тему "Продвижение устойчивого финансирования по всему миру: Дорожная карта по обеспечению совместимости и сопоставимости таксономий устойчивого финансирования".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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