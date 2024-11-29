https://news.day.az/economy/1711633.html Иностранцы потратили рекордные суммы в Азербайджане - Цифры За январь-октябрь 2024 года в банковской сети платежных услуг посредством банковских карт, принадлежащих другим финансовым учреждениям-нерезидентам, было осуществлено операций на сумму 2,1 млрд. манатов, а только за октябрь - на сумму 252,7 млн. манатов.
Иностранцы потратили рекордные суммы в Азербайджане - Цифры
За январь-октябрь 2024 года в банковской сети платежных услуг посредством банковских карт, принадлежащих другим финансовым учреждениям-нерезидентам, было осуществлено операций на сумму 2,1 млрд. манатов, а только за октябрь - на сумму 252,7 млн. манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Экспортное обозрение" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.
Это на 23,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года, и на 24,1% больше, чем в октябре 2023 года.
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