Иностранцы потратили рекордные суммы в Азербайджане

За январь-октябрь 2024 года в банковской сети платежных услуг посредством банковских карт, принадлежащих другим финансовым учреждениям-нерезидентам, было осуществлено операций на сумму 2,1 млрд. манатов, а только за октябрь - на сумму 252,7 млн. манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Экспортное обозрение" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

Это на 23,4% больше, чем в январе-октябре 2023 года, и на 24,1% больше, чем в октябре 2023 года.