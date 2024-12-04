Азербайджан и ОЭСР обсудили ключевые проекты в рамках устойчивого экономического развития

Азербайджан и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обсудили перспективные проекты, которые могут быть реализованы в рамках их сотрудничества.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своей публикации в социальной сети X.

В сообщении уточняется, что состоялась встреча с делегацией, возглавляемой Чарльзом Дональдом, председателем Рабочей группы по вопросам государственной собственности и практики приватизации в ОЭСР, а также генеральным директором UK Government Investments.

"На встрече обсуждались проекты, осуществляемые в сотрудничестве с ОЭСР, а также ключевые вопросы, касающиеся эффективной работы Азербайджанского инвестиционного холдинга и компаний, входящих в его портфель, и их управления в соответствии с принципами корпоративного управления", - говорится в публикации.

ОЭСР - международная организация, основанная в 1961 году, цель которой - содействие разработке и реализации политики, направленной на улучшение экономического и социального благосостояния людей по всему миру. Организация предоставляет платформу для обмена опытом, сотрудничества и поиска решений общих проблем среди правительств.

Особое внимание в ОЭСР уделяется таким вопросам, как экономический рост, финансовая стабильность, торговля, образование, охрана окружающей среды и инновации. Организация собирает данные, проводит исследования и разрабатывает рекомендации для выработки дальнейших действий.