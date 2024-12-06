Азербайджан участвует в Ежегодной встрече Черноморского банка торговли и развития

6 декабря в Стамбуле начала работу 26-я Ежегодная встреча Совета управляющих Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Как сообщает Day.Az, на встрече Азербайджан представляет министр финансов Самир Шарифов, который является членом Совета управляющих банка.

В ходе встречи участники обсудят среднесрочную стратегию банка, бизнес-план на 2025-2026 годы, текущий кредитный портфель и источники финансирования. Также будет рассмотрено расширение возможностей и потенциала для развития банковской и деловой сфер между государствами-участниками. По итогам обсуждений будут приняты соответствующие решения.

Напомним, что ЧБТР является международной межгосударственной финансово-кредитной организацией, основанной странами-членами Организации Черноморского экономического сотрудничества, в том числе Азербайджаном, Албанией, Арменией, Болгарией, Грузией, Молдовой, Румынией, Российской Федерацией, Турцией, Грецией и Украиной.

Банк играет важную роль в экономическом развитии и региональном сотрудничестве, финансируя проекты как в государственном, так и в частном секторах, включая кредиты, кредитные линии, инвестиции, гарантии и финансирование торговли.