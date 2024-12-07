Назван объем энергии, произведенной на электростанции "Хачмаз"

Электростанция "Хачмаз" с момента ввода в эксплуатацию произвела в общей сложности 5,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на сегодняшний день общая установленная мощность станции, состоящей из 10 газопоршневых агрегатов мощностью 8,7 МВт каждый, составляет 87 МВт.

Электростанция модульного типа "Хачмаз" была введена в эксплуатацию 7 декабря 2006 года.