https://news.day.az/economy/1713474.html Назван объем энергии, произведенной на электростанции "Хачмаз" - ФОТО Электростанция "Хачмаз" с момента ввода в эксплуатацию произвела в общей сложности 5,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии.
Назван объем энергии, произведенной на электростанции "Хачмаз" - ФОТО
Электростанция "Хачмаз" с момента ввода в эксплуатацию произвела в общей сложности 5,4 миллиарда кВт/ч электроэнергии.
Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана, на сегодняшний день общая установленная мощность станции, состоящей из 10 газопоршневых агрегатов мощностью 8,7 МВт каждый, составляет 87 МВт.
Электростанция модульного типа "Хачмаз" была введена в эксплуатацию 7 декабря 2006 года.
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