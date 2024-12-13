Безграничные возможности для путешествий с Birbank и AZAL

Первый цифровой банк страны Birbank продолжает предоставлять своим клиентам новые возможности создавая для них финансовую свободу. В сотрудничестве с национальным авиаперевозчиком Азербайджана AZAL держатели карты рассрочки Birbank теперь могут планировать свои путешествия так, как им хочется. С картой рассрочки Birbank клиенты могут приобрести авиабилеты в рассрочку до 6 месяцев без процентов.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, клиенту необходимо выбрать рейс на официальном сайте AZAL или в мобильном приложении, перейти к разделу оплаты, выбрать опцию рассрочки, указать желаемый срок и завершить процесс. Путешествия более чем по 50 международным направлениям теперь стали еще выгоднее с рассроченной картой Birbank. Важно отметить, что это не временная акция, а уникальная постоянная возможность, предлагаемая клиентам Birbank.

Подробнее: https://b-b.az/atpr

Это нововведение предоставляет любителям путешествий удобные и доступные условия для перелётов как внутри страны, так и за ее пределами. Проект направлен на упрощение повседневной жизни клиентов и обеспечение их финансового комфорта, учитывая их потребности.

Более подробную информацию о карте Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, в колл-центре 196 или на официальных страницах карты в Facebook или Instagram. Чтобы заказать карту Birbank, скачайте приложение Birbank, напишите "1" и отправьте SMS на короткий номер 8196, напишите через WhatsApp на номер (+994 50) 999 81 96 или посетите центры Birbank.