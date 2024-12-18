ЦБ принял решение по учетной ставке

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 18 декабря принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.

Отмечается, что решение о сохранении учетной ставки без изменений было принято с учетом фактической и прогнозируемой инфляции в пределах целевого уровня (4±2%) и анализа макроэкономических тенденций.

"С момента последнего заседания годовая инфляция оставалась в пределах целевого диапазона. Так, в ноябре 2024 года среднегодовая инфляция составила 4,4 процента. Годовой рост цен на продовольственные товары составил 4,4 процента, на непродовольственные товары - 2,2 процента, а на услуги - шесть процентов. Низкая инфляция в сегментах продовольственных и непродовольственных товаров стала одним из ключевых факторов, поддерживающих достижение целевого уровня инфляции", - говорится в информации.

По данным ЦБ, внешние условия инфляции в целом стабильны.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс глобальных цен на сырьевые товары вырос всего на 0,7 процента (данные МВФ). Кроме того, укрепление номинального эффективного обменного курса маната (на 7,1 процента за 11 месяцев 2024 года) оказало дополнительное влияние на снижение импортной инфляции. Следующие решения по параметрам процентного коридора будут приниматься с учетом фактической и прогнозируемой инфляции, а также динамики внутренних и внешних рисковых факторов. Центральный банк продолжает анализировать экономические процессы и мониторить финансовые рынки. Ориентируясь на свой основной мандат, Центральный банк решительно настроен использовать все имеющиеся в его распоряжении инструменты для обеспечения ценовой стабильности", - подчеркивает ЦБ.