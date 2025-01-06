В Азербайджане увеличилось производство цемента

В январе-ноябре 2024 года в Азербайджане было произведено 3,7 миллиона тонн цемента.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,3 процента или на 318 тысяч тонн больше, чем за тот же период 2023 года.

По состоянию на 1 декабря 2024 года запасы готовой продукции составили 99,9 тысячи тонн.

В то же время, за первые 11 месяцев прошлого года в стране было произведено 27 тысяч тонн извести, что на 15,4 тысячи тонн или на 36,3 процента меньше, чем за январь-ноябрь 2023 года.