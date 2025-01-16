Международные инициативы Азербайджана играют важную роль в расширении сотрудничества с тюркскими государствами

Региональные и международные инициативы, предложенные и реализуемые Азербайджаном играют важную роль в расширении и укреплении сотрудничества с тюркскими государствами.

Как передает Day.Az, об этом сообщил председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров в ходе Х заседания глав таможенных служб Организации тюркоязычных государств (ОТГ).

"Стратегическое географическое положение Азербайджана, находящегося на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, превращает нашу страну в важный транзитный и логистический центр", - сказал он.

Ш. Багиров отметил, что такие инфраструктурные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, транспортный коридор Север-Юг и международный маршрут Средний коридор, укрепляют транзитный потенциал Азербайджана и играют важную роль в углублении экономической интеграции тюркских государств.

"6 ноября 2024 года в городе Бишкек Кыргызской Республики на 11-м саммите глав государств ОТГ были приняты важные решения, которые нами последовательно реализуются. Одним из значимых шагов в данном направлении является инициатива Азербайджана - Средний коридор. Упомянутые проекты способствуют не только развитию связей между тюркскими государствами, но и формированию новых торговых путей между Азией и Европой, что, в свою очередь, создаёт возможности для достижения экономического успеха и укрепления сотрудничества между государствами-участниками", - сказал он