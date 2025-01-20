Биткоин опустился ниже $100 тысяч на фоне запуска новой криптовалюты

Стоимость биткойна опустилась ниже $100 тыс. на фоне запуска мемкоина Мелании Трамп.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

Так, по данным на 00:00 по бакинскому времени 20 января, стоимость биткойна составляла $106,422 тыс. К 05:00 по бакинскому времени 20 января стоимость криптовалюты опустилась до $99,08 тыс.

Мемкоины - это криптовалюта, которая создается в качестве социального эксперимента. Ее цена зависит от популярности того феномена, на базе которого она создана. Например, мемкоины типа politifi - смесь слов politic (политический) и finance (финансы) - создаются в поддержку того или иного политического деятеля. Цена мемкоина зависит от уровня поддержки политика. Криптовалюты такого формата не несут в себе никакой ценности или способов применения и являются спекулятивным финансовым инструментом.