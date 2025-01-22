https://news.day.az/economy/1724571.html ЦБ принял решение по учетной ставке Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 января принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает Day.Az. Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно. Новость обновляется
ЦБ принял решение по учетной ставке
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 22 января принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 7,25 процента, сообщает Day.Az.
Согласно информации ЦБА, верхний и нижний пределы процентного коридора также остались неизменными на уровне 8,25 процента и 6,25 процента соответственно.
Новость обновляется
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