Украина изучит возможность транзита газа в Европу из Азербайджана

Власти Украины начали изучать возможность транзита газа в Европу из Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала ТА3.

Как отметил словацкий премьер, украинская сторона выразила готовность рассмотреть такую перспективу под "огромным давлением", оказываемым Братиславой на президента Володимира Зеленского.

Самым разумным решением для Европы он назвал возобновление отправки Украиной российского топлива. Фицо заявил о катастрофических последствиях после решения украинских властей остановить транзит. Он предупредил, что это уже отражается на цене газа для европейских потребителей.

Во второй половине декабря президент Владимир Путин заявил, что Украина перекрыла поставки российского газа для европейской стороны. Тогда же президент Украины Володимир Зеленский уведомил, что Киев не собирается продлевать транзит российского газа.

На этой неделе цена газа в Европе в ходе биржевых торгов превышала $550 за 1 тыс. кубометров. Такого показателя цена на голубое топливо достигла впервые с 15 ноября 2023 года. Если смотреть динамику за 29 января, то стоимость за день выросла на 6%.