Сколько топлива произведено в Азербайджане в прошлом году?

В прошлом году в Азербайджане было произведено 1 254,8 тыс. тонн автомобильного бензина.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомстате.

По информации, это на 209,4 тыс. тонн, или на 14,3% меньше, чем в 2023 году.

По состоянию на 1 января этого года запасы готовой продукции составили 16,3 тыс. тонн.

В целом в течение 2024 года в Азербайджане было произведено автомобильного бензина и дизельного топлива на сумму 3,4 миллиарда манатов, что на 218 миллионов манатов, или на 6,8% больше в годовом выражении.