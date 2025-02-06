Промзоны Азербайджана получат дополнительно сотни миллионов манатов

В Азербайджане планируется дополнительное инвестирование в размере 224,6 миллиона манатов в промышленные зоны за счет новозарегистрированных компаний, что позволит создать более 2600 постоянных рабочих мест.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель правления Агентства развития экономических зон (IZIA) при министерстве экономики Азербайджана Сеймур Адыгезалов.

По его словам, создаваемые предприятия будут производить лекарственные средства, фармацевтическое оборудование, мебель, изделия из металла, различные строительные материалы и т. д.

"Промышленные зоны сыграли важную роль в повышении уровня занятости населения в стране в 2024 году, производстве новых видов продукции, расширении экспортных возможностей.

В 2024 году десять предприятий, начавших свою деятельность в промышленных зонах, управляемых Агентством, инвестировали в общей сложности 48,6 миллиона манатов и создали 389 постоянных рабочих мест.

Эти предприятия занимаются производством строительных материалов различного назначения, обуви, железнодорожного оборудования, электротехнической и других видов продукции. Особую гордость вызывает то, что большинство новых предприятий находятся в Агдамском промышленном парке", - добавил он.