В Баку презентуют годовой отчет Всемирного банка

В Баку проходит презентация "Отчета о мировом развитии" (World Development Report-WDR) за 2024 год, являющегося ежегодным глобальным отчетом Всемирного банка (World Bank).

Как сообщает Day.Az, отчет называется "Ловушка среднего дохода" и предлагает углубленный анализ проблем и возможностей, с которыми сталкиваются развивающиеся страны, чтобы избежать ловушки среднего дохода и достичь статуса с высоким доходом.

На мероприятии будут представлены основные месседжи WDR с акцентом на регион Европы и Центральной Азии. Поскольку Азербайджан является страной с высоким средним уровнем дохода, стремящейся достичь статуса страны с высоким уровнем дохода, ожидается, что обсуждение будет особенно важным для страны. Это предоставит политикам и экспертам возможность открыто обмениваться новыми идеями об экономическом развитии в Азербайджане и делиться извлеченными уроками, а также отразить выводы WDR и его значение в формировании будущей политики.

На презентации в пленарных и панельных дискуссиях высокого уровня принимают участие представители правительства Азербайджана и официальные лица Всемирного банка. Среди высокопоставленных участников Всемирного банка на презентации присутствуют главный экономист по Европе и Центральной Азии Ивайло Изворски, региональный директор департамента экономического развития Асад Алам, региональный директор по Южному Кавказу Роланд Прайс и региональный менеджер департамента экономической политики Антонио Нуцифора.