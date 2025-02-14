Названо количество лицензированных организаций электронных денег в Азербайджане

В прошлом году объем операций, проводимых платежными организациями и организациями электронных денег, составил 60,5 миллиарда манатов.

Как передает Day.Az, об этом сказал руководитель отдела платежных услуг и регулирования платежных систем Центрального банка Азербайджана Хаяледдин Тагиев во время выступления на Азербайджанском финансовом форуме/

По его словам, прибыльность ряда организаций электронных денег превышает показатели некоторых банков. "На настоящее время лицензия выдана 15 организациям электронных денег, 8 платежным организациям, 1 оператору платежных систем. Этот процесс продолжается. В ближайшем будущем общее количество этих организаций увеличится до 30.

В целом финтехи оказали значительное влияние на снижение непроцентных доходов банков. В то же время финтех-компании оказали положительное влияние на общую прибыльность банков", - сказал X.Тагиев.