В Азербайджане вырастет число самозанятых лиц

В 2025 году Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует привлечь к программе самозанятости еще 9,2 тыс. безработных и ищущих работу лиц.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе министерства, для участников программы в первую очередь будут организованы учебные курсы, где участники смогут получить необходимые знания и навыки для организации малого бизнеса.

Лица, успешно завершившие курсы, будут обеспечены активами (товарами и материалами) по выбранным видам экономической деятельности, для них создадут небольшие хозяйства.

Отметим, что всего за прошедший период в программу самозанятости было вовлечено более 95 тысяч безработных и ищущих работу лиц.