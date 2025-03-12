Названы целевые показатели Госпрограммы Азербайджана по упрощению формальностей при воздушных перевозках
Стали известны целевые показатели Государственной программы по упрощению формальностей при воздушных перевозках, утвержденной сегодня распоряжением Президента Ильхама Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
В результате реализации мер, предусмотренных государственной программой, в области упрощения формальностей при воздушных перевозках будет достигнуто:
- обеспечение реализации международных стандартов и рекомендуемой практики, определенных приложением;
- совершенствование процессов и процедур в гражданской авиации путем устранения необоснованных препятствий и задержек с целью повышения эффективности и качества обслуживания, а также упрощения движения парка воздушных судов, экипажа воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты и бортовых запасов;
- поддержка разработки инновационных стратегий для решения вопросов по упрощению формальностей в гражданской авиации;
- обеспечение доступности качественных авиационных услуг для пассажиров;
- формирование квалифицированного кадрового потенциала в области упрощения формальностей;
- принятие мер по упрощению формальностей в целях предотвращения необоснованных задержек во время прибытия и вылета воздушного судна;
- разработка эффективных информационных технологий для повышения эффективности в воздушных портах (аэропортах);
- разработка эксплуатантами воздушного судна системы "единого окна" для передачи в Азербайджанской Республике первичной информации о пассажирах и данных о регистрации имен пассажиров в соответствии со стандартами, установленными Международной организацией гражданской авиации, Всемирной таможенной организацией и Международной ассоциацией воздушного транспорта;
- повышение привлекательности авиаперевозчика за счет выполнения международных стандартов в области упрощения формальностей;
- повышение результатов проведенных аудиторских проверок за счет повышения процента соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации.
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