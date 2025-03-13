https://news.day.az/economy/1736924.html Процесс официального открытия "Центра чистой энергии" в Баку будет ускорен Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра в аккаунте в сети "X".
Процесс официального открытия "Центра чистой энергии" в Баку будет ускорен
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Асадом Маджидом Ханом.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации министра в аккаунте в сети "X".
"На встрече мы обсудили энергетическое сотрудничество в рамках организации, деятельность "Центра чистой энергии ECO-UNIDO" и региональные энергетические проекты. Мы договорились ускорить процессы, необходимые для официального открытия "Центра чистой энергии" в Баку, и совместными мерами внести вклад в развитие энергетического партнерства", - говорится в сообщении.
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