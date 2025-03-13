https://news.day.az/economy/1736928.html В Баку обсудили стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" - ФОТО Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией компании "Masdar" во главе с операционным директором Абдулазизом Алобаидли. Об этом Day.Az сообщили в "Азерэнержи". На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.
В Баку обсудили стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг" - ФОТО
Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией компании "Masdar" во главе с операционным директором Абдулазизом Алобаидли.
Об этом Day.Az сообщили в "Азерэнержи".
На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.
Были обсуждены вопросы, связанные с эксплуатируемой солнечной электростанцией "Гарадаг" и стратегией реализации мегапроекта.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре