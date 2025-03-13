В Баку обсудили стратегии реализации проекта СЭС "Гарадаг"

Состоялась встреча между главой ОАО "Азерэнержи" Бабой Рзаевым и делегацией компании "Masdar" во главе с операционным директором Абдулазизом Алобаидли.

Об этом Day.Az сообщили в "Азерэнержи".

На встрече состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества и перспективах на будущее.

Были обсуждены вопросы, связанные с эксплуатируемой солнечной электростанцией "Гарадаг" и стратегией реализации мегапроекта.